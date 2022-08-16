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Söke Belediyesi’nden şehitlikte bakım çalışması

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Söke Şehitliği’nde temizlik çalışması yaptı.

AYDIN 16.08.2022, 14:55
Söke Belediyesi’nden şehitlikte bakım çalışması

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Söke Şehitliği’nde temizlik çalışması yaptı.

Asri mezarlık içinde bulunan şehitlikte bakım ve temizlik çalışmalarını yapan Söke Belediyesi ekipleri, şehitlerin ebedi istirahatgahlarını 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretleri için hazır hale getirdi. Yapılan bakım ve temizlik çalışmaları ile şehitliğe gelen vatandaşların temiz ve düzenli bir ortamda ziyaretlerini yapmaları sağlacak.

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