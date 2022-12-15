Söke Belediyesi’nden Sanayi Sitesi’nde yeşil alan, otopark ve yol çalışması

Söke Belediyesi karayolu kenarındaki bölgede yeşil alana ve karayoluna paralel olarak yol yenileme çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 5 bin metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Yapılacak olan çalışmalarda, yaklaşık 20 bin metrekare yeni parke yol ve otopark alanı da sanayi sitesine kazandırılmış olacak.

Söke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Söke-Milas Karayolu kenarında oluşturulan yeşil alan çalışmalarında peyzaj çalışması tamamlanırken, yeşil alanda sulama sisteminin altyapısı da tamamlandı. Yeşil alan sahası içinde dolgu çalışması başlatılırken, tesviye çalışmasının bitmesinin ardından ise yeşillendirme çalışmasına başlanacak.

Diğer taraftan Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince yeşil alana paralel olarak uzanan Çıraklık Eğitim Merkezi arkasından, Garnizona kadar uzanan Çevre Sokak’ta yol yenileme çalışması yapılıyor. Çevre Sokak ile birlikte yeşil alanın diğer yakası karayolu kenarındaki tali yol da yeni parke döşemesine kavuşacak. İki yolda yaklaşık 20 Bin metrekarelik parke taş döşemesi yapılacak.

Sanayi sitesi çevresinde oluşturulan yeşil alan ve otopark alanına bir de yol yenileme çalışmalarını ekleyen Söke Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirten sanayi esnafı, Söke Belediyesi Başkanı Levent Tuncel’e teşekkür etti.