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Söke Belediyesi’nden aşure hayrı

BAŞKAN TUNCEL AŞURE DAĞITTI

AYDIN 15.09.2020, 15:35
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Söke Belediyesi’nden aşure hayrı

Söke Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle aşure hayrı gerçekleştirildi.

Söke Belediye Meydanı’nda düzenlenen hayır etkinliğinde Başkan Levent Tuncel, vatandaşlara aşure dağıttı.

Başkan Tuncel, “Muharrem ayının vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aşuremiz ile birlikte bereketi de vatandaşlarımız ile paylaşıyoruz. Geleneksel hale gelen bu türlü etkinlikler paylaşımı, birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendiriyor. İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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