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Söke Belediyesi’nden aşure hayrı

Söke Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle belediye meydanında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

AYDIN 01.09.2021, 15:35
Söke Belediyesi’nden aşure hayrı

Söke Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle belediye meydanında vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Aşure etkinliğine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ile Mustafa İberya Arıkan, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşurenin bereketi paylaşmak ve dayanışmanın geleneksel simgelerinden biri olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Söke Belediyesi olarak bolluğun ve bereketin simgesi olan aşurelerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ayrıca bu dağıtımın bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne de denk gelmesi bir başka güzellik oldu. Muharrem ayının tüm dünyaya bolluk ve bereketin yanında barış da getirmesini diliyorum. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz etkinlik için emeği geçenlere ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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