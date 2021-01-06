Söke Belediyesi Yenidoğan Deresi’ne el attı

Yüksek noktalarda meydana gelen orman yangınlarının ardından erozyonun da etkisiyle, son dönemdeki aşırı yağışlarla taşmasıyla gündeme gelen Yenidoğan Deresi’ne Söke Belediyesi el attı.

Son dönemde aşırı sağanak yağışlar sonrası tıkanması ve taşmasıyla Söke-Milas Karayolunu dahi ulaşıma kapatan Yenidoğan Deresi, Söke Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Yaşanan taşkınlar sonrası sorun oluşturan dere ile ilgili İlçe Kaymakamlığı’ndan gelen talep üzerine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla harekete geçen ekipler, dere içinde biriken moloz ve rüsubatı temizlemeye başladı. Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı şantiye ekipleri, iş makinaları ve zorlu noktalarda el emeği ile temizlik çalışması yapıyor.