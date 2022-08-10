Söke Belediyesi, ürettiği unu vatandaşlara dağıtıyor

Söke Belediyesi tarafından üretilen buğdaydan elde edilen un bu yıl da, Sökeli vatandaşlarla buluştu.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla geçtiğimiz yıl başlatıla ’atıl arazilerin değerlendirilerek üretime kazandırılması’ projesi’ çerçevesinde üretimi yapılan buğdaylar, una dönüştürüldü. Elde edilen un ise, Söke Belediyesi tarafından bu yıl da vatandaşlarla buluşturuluyor.

Geçtiğimiz Haziran ayı başında 70 dönümlük araziye ekilen buğdayın bu yıl ikinci kez hasadı gerçekleştirilmişti. Hasadın ardından buğdaylar Söke’deki bir un fabrikasında öğütülüp un haline getirilerek, paketlendi.

Sosyal belediyecilikte örnek üretim projesinde bir kilogramlık halde paketlenen un, Çarşamba pazaryeri alanında vatandaşlara dağıtıldı. Beş kilogramlık hazırlanan diğer paketler ise ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine ulaştırılacağı belirtildi.

Çarşamba pazaryerinde yapılan dağıtımda Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve M. Kemal Sevindik de bulundu.

Yapılacak dağıtımda beş kilogramlık un paketlerinin, Söke’de ihtiyaç sahibi 3 bin haneye ulaştırılacağı ifade edildi.

Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar; “Söke Belediyesi’ne ait tarım arazisinden elde ettiğimiz yaklaşık olarak 23 ton buğdayı, 17 ton civarında una dönüştürdük. Bu unları Söke halkımıza birer kilo olarak, diğer yardıma muhtaç ailelerimize de beşer kilo olarak dağıtacağız. Dağıtıma bugün itibariyle başladık. Vatandaşlarımıza afiyet olsun. Bu projede bize katkı sağlayanlara teşekkür ediyoruz” dedi.