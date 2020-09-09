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Söke Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

CADDE VE SOKAKLAR YIKANIYOR

AYDIN 09.09.2020, 16:57
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Söke Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Söke Belediyesi pandemi sürecinde tedbiri elden bırakmayıp, ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda cadde ve sokaklar ilaçlı sularla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışmalarda aynı anda vatandaşlarca kullanılan oturma alanları yolcu durakları da dezenfekte edilirken, çöp konteynırları da yıkanıp, dezenfekte ediliyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar, ilçe merkezinde tüm mahalleleri kapsayacak. Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi’nden başlatılan çalışmada sokak ve caddelerin dezenfekte edilmesi çalışması belirlenen program dahilinde akşam saatlerinde Söke’nin tüm merkez mahallelerinde gerçekleştirilecek.

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