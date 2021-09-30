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Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ‘CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ başlarken, Söke Belediyesi de tarımsal ürün ve üretimlerin tanıtıldığı standı ile zirvedeki yerini aldı.

AYDIN 30.09.2021, 12:28
Söke Belediyesi Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ‘CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ başlarken, Söke Belediyesi de tarımsal ürün ve üretimlerin tanıtıldığı standı ile zirvedeki yerini aldı.

Söke Belediyesi ve Sökeli Kadın Kooperatifi tarafından açılan stant oldukça ilgi görüyor. CHP’li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla İstanbul’da düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi, İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi’nde başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla açılışı yapılan ‘CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde 160 belediye, 300 kooperatif yer alıyor. Söke Belediyesi ve Sökeli Kadın Kooperatifi tarafından açılan stant ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı.

Söke Belediyesi’nin kendi arazisinde ürettiği buğdaydan elde edilen un, yine bu undan kadın kooperatifi tarafından üretilen tarhana ve erişte, yine kadın kooperatifi tarafından üretilen incir pestili, kekik suyu, ev yapımı sabun gibi ürünlerin yer aldığı stantta; yine Söke’nin coğrafi işaretli ürünü tatlı maya, Söke’de üretilen zeytin ve zeytinyağı tanıtılıyor.

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