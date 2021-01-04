Söke Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Söke Belediyesi pandemi süreci boyunca büyük bir özveriyle çalışan sağlık personelini unutmadı, yeni yılını kutladı.

Söke’deki İlçe Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Söke Belediyesi ekipleri, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in adına hediyelerini takdim etti. Başkan Tuncel ve Söke Halkı adına pandemi sürecinde fedakarca çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy’u ziyaret ederek hediyesini takdim etti, Başkan Tuncel adına teşekkürlerini iletti. Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy ise Başkan Tuncel nezdinde Söke Belediyesi’ne anlamlı jestten dolayı teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “2020 yılı Mart ayından bu yana tüm dünya ve ülkemizi saran Korona virüs (Kovid-19) salgın sürecinde sağlık çalışanlarının emek ve mücadelesini görüyoruz. Hakları ödenemez. İnsanları yaşatmak için var güçleri ile büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız” dedi.