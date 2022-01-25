Söke Belediyesi buz gibi havada öğrencilerin içini ısıttı.

Söke Belediyesi soğuk kış günleri ve zorlu sınav haftasında üniversite öğrencilerini yalnız bırakmadı. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi önünde sıcak çorba ikramı yapıldı.

Sınav döneminde bulunan üniversite öğrencileri sabahın erken saatlerinde sınav öncesi sıcak çorba ikramı ile karşılaştı. Öğrencilerin sınavlarda motivasyonlarını arttırmak hem de son dönemde aşırı soğuk hava koşullarında öğrencilere katkı sağlamak amacıyla Söke Belediyesi ekipleri çorba ikramında bulundu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha ekipleri tarafından dağıtımı yapılan sıcak çorba öğrencileri mutlu etti. İkram sadece öğrencilerle de sınırlı kalmadı çevrede işe gidenler, durakta bekleyenler, üniversite ve güzergahında seyreden şoförlere de ikramda bulunuldu.