Söke Belediye Başkanı Tuncel’den minik futbolculara milli maç jesti

Aydın’ın Söke ilçesinde futbol yaz okulunda Söke Belediyespor’un grup şampiyonu olan U-12 Takımı’na şampiyonluk hediyesi veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, minik sporcuları Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın maçına gönderecek.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in projesi ile başlayan futbol yaz okulundan, şampiyonluğa uzanan yolculuk ödülsüz kalmadı. Söke Belediyespor’un grup şampiyonu olan U-12 Takımı’na şampiyonluk hediyesi veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, şampiyon takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Salı günü İzmir Gürsel Aksel stadında karşılaşacağı Litvanya maçına gönderecek.

Söke Belediyespor’un U-12 takımı grup şampiyonluğu sevincini paylaşmak üzere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’i makamında ziyaret etti. Antrenörler Ahmet Arat, İsmail Arat, Yağız Pullukçu ve Selçuk Maltepe’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Tuncel şampiyon takımı ve teknik heyetini kutladı, başarılarını devamını diledi.