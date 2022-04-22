Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nda yeni başkan belli oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde Oda Başkanı Metin Mutafoğlu’nun geçtiğimiz günlerde ani vefatı üzerine, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası yönetimi toplanarak yeni Başkan ve yönetimde görev dağılımını belirlenirken başkanlığa Coşkun Gültekin getirildi.

Bilindiği gibi 10 Şubat 2022 tarihinde genel kurul toplantısı yaparak Metin Mutafoğlu Başkanlığı’nda yeni yönetimini oluşturmuş, 13 Nisan 2022 tarihinde Oda Başkanı metin Mutafoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası yaşanan acı olay üzerine ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Yedek Yönetim Kurulu listesinin birinci sırasında bulunan Bekir Yavaşoğlu, asil yönetim kurulu üyeliğine geldi. Oda Başkanlığı görevine Coşkun Gültekin getirildi. Yönetim Kurulu yeni görev dağılımına göre Başkan Vekili Haldun Arıcı oldu. Yönetim Kurulu üyeliklerinde ise Mustafa Gökay Polat, Halil Çalışkan, Mustafa Yıldız, Burak Sezai Çapar, Bekir Yavaşoğlu yer alıyor.

Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın Başkanlığına getirilen Coşkun Gültekin yaptığı açıklamada; “Söke’nin değerlerinden biri olan Metin Mutafoğlu başkanımızı geçtiğimiz günlerde kaybetmiş olmanın üzüntüsü içerisinde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Söke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı olarak bu açıklamayı yapmak fazlasıyla zor bir durum. İsterdik ki Metin Başkanımızın öncülüğünde güzel işlere imza atalım ve yapmak istediklerini birlikte gerçekleştirelim. Fakat bu mümkün olmadı ve aramızdan ani ayrılışı hepimizi derinden sarstı. Bu basın açıklamasını bu şartlarda yapmak ve göreve böyle gelmek beni gerçekten çok üzmüştür. Kendisine bir kez daha Allah’tan Rahmet ailesine, sevenlerine, Odamız üyelerine ve Söke’ye sabır diliyorum. Metin Başkanımızın vefatı sonrasında Odamız Yönetim Kurulu ile yapılan seçimlerle Başkanlık görevine seçilmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören yol arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte kıymetli abimiz Metin Mutafoğlu’nun hayata geçirmeyi planladığı projeleri, Odamız için yapmak istediği çalışmaları, hızlı bir şekilde bizler üstlenerek yapmaya gayret edeceğiz. Bu zorlu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.