Söke Alt Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metrekarelik yol çalışması gerçekleştirildi

Söke Belediyesi’nden alt sanayi bölgesinde 15 bin metrekarelik yeni yol çalışması gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 2020 yılı Haziran ayında Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla Söke’nin alt sanayi bölgesinde ulaşım ağına üç yeni sokak kazandırılmıştı. Söke sanayisinin önemli firmalarının da yer aldığı bölgede, açılan yeni sokaklar oldukça bölgedeki vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Yol çalışmalarını sürdüren Söke Belediyesi yol yapım çalışmalarında bu yıl programına aldığı bu üç sokakta yol kaplama çalışmasına başlattı. 10’ar metre genişliğinde Birlik, Uğraş Sokak, 15 metre genişliğindeki Olgu Sokak ve çevresinde parke yol kaplama çalışması ile kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor. Bölgede Söke Belediyesi Şantiye ekiplerince toplamda 15 bin metrekarelik yeni parke yol döşemesi yapıldı.

Başkan Tuncel yakından takip ediyor

İhtiyaç duyulan ve oluşturulan çalışma planında var olan yeni yolların açılmasına önem veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, bu yolların düzenlemelerinin de Söke’ye yakışır şekilde yapıldığına dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte alt sanayi bölgesinde yapılan yol yapım çalışmalarını bizzat takip eden Başkan Tuncel, Şantiye Şefi Muammer Tosun’dan çalışmalarla ilgili bilgi alarak bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti.

"Vatandaş yağmur, çamurdan kurtuldu”

Bölgedeki işletme sahipleri yapılan yol çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek, yağmur ve çamurdan kurtulduklarını belirtti. Vatandaşlar da Başkan Tuncel’e çalışmalardan dolayı teşekkür etti.