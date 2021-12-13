Söke Alevi Kültür Derneği’nde Şevki Kaya, yeniden başkan seçildi

Alevi Kültür Derneği (AKD) Söke Şubesi olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Gerçekleşen genel kurul toplantısına Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, AKD Aydın Bölge Sorumlusu ve Genel Merkez yöneticisi Köşk Şube Başkanı Yasin Koçak başta olmak üzere davetliler ve dernek üyeleri katıldı.

AKD Bölge Sorumlusu Yasin Koçak’ın divan başkanlığı yaptığı genel kurul toplantısında Nejla Oğul ve Hüsrev Kurtuldu divan üyesi olarak görev yaptı.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunması ve oylanmasının ardından yapılan seçimde mevcut Başkan Şevki Kaya yeniden başkanlığı seçildi. Söke AKD yönetim kurulu İbrahim Yılmaz, Yılmaz Ateş, Yılmaz Gizey ve Binali Kaya’dan oluştu. Selma Ezel, Hüseyin Akkaya ve İsmail Yerli denetim kurulında, Huriye Salman, Zerican Çakır ve Hüseyin Gündüz disiplin kurulunda yer alan isimler oldu.