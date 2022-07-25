Sokak kedisinin sıcak hava ile imtihanı

Aydın’ın Didim ilçesinde hava sıcaklıkları 42 dereceye çıkarken, sıcaktan bunalan bir sokak kedisinin bir dükkanın önünde sırtüstü uyuması gülümsetti.

Ege Bölgesinde hava sıcaklıkları 40 derece üzerine çıkarken, Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de ise mevsim sıcaklıkları 42 derece düzeyinde seyrediyor. Havayla birlikte artan nem oranı hayatı çekilmez hale getirirken sıcaktan bunalan bir kedi ise Cumhuriyet caddesi üzerindeki bir işyerinin önüne yatarak serinlemeye çalıştığı görüldü. İşyerinden gelen serin havanın tadını çıkaran kedinin yatış şekli gülümsetirken, kedinin durumu fark eden vatandaşlar ise o anları fotoğraflamayı ihmal etmedi.