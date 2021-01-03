Sokağa çıkma kısıtlamasında Kuşadası sokakları baştan sona köpüklü suyla yıkandı

Kuşadası Belediyesi daha temiz bir çevre hedefiyle yürüttüğü çalışmalara davam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) ekiplerinin kent merkezini önce temizledi, ardından da baştan sona köpüklü suyla yıkadı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda belediye ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. TİM ekipleri rutin çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarında detaylı temizlik işleri de yapıyor. Yılbaşı nedeniyle uygulamaya konulan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen temizlik ekipleri, önce kent merkezini baştan sona temizledi, ardından da özel hazırlanmış köpüklü suyla tüm cadde ve sokakları yıkayarak, Kuşadası’nı pırıl ve pırıl yaptı.

Temiz bir çevre hedefiyle yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası muhteşem doğasıyla her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği önemli bir kent. Bu kentin yöneticileri olarak bize düşen en önemli görev doğamızı korumak ve çevremizi temiz tutmak. Ekiplerimiz bu hedefle gece gündüz çalışmalarını sürdürüyorlar. Son olarak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren ekiplerimiz hem şehri tümüyle temizledi, hem de tüm cadde ve sokaklarımızı köpüklü suyla yıkadı. Sokağa çıkma kısıtlaması bittiğinde, pırıl pırıl bir Kuşadası sizleri bekliyor olacak ” diye konuştu.