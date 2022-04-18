Soğutma sektöründe birincilik ödülü Uğur Soğutma’nın oldu

Türkiye’nin önde gelen soğutma markası Uğur, Tech Brands Turkey’de Türkiye’nin en teknolojik markası seçildi.

NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliğiyle gerçekleştirilen ’Tech Brands Turkey’de, soğutma kategorisinde rakiplerini geride bırakan Aydın’ın milli markası Uğur, en yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı ürünleri ile kendi kategorisinde birinci olarak bir kez daha soğutma sektörünün öncüsü oldu.

NielsenIQ Türkiye, dijital yöntemle online anket uygulayarak, 40 ayrı kategoride Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirledi.

Uğur Soğutma Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörü Erdoğan Ulaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Kuruluşundan bu yana tüketici odaklı üretim stratejisi ile soğutma sektöründe özellikle derin dondurucu ürünleriyle ön plana çıkan markanın böyle değerli bir ödül programında doğrudan tüketiciler tarafından birinciliğe layık görülmesinin Uğur adına çok değerli. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da soğutma alanında dünya markalarının tercihi olan Uğur, güvenilir ve yenilikçi ürünleri ile hem evlerde hem de işletmelerde kullanıcılarına her zaman olduğu gibi en iyi deneyimi sunmaya devam edecek.” dedi.

Ulaş; Teknolojik gelişmeleri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve ürün portföyünü bu doğrultuda geliştirmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.