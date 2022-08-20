Soğucak ’Günbatımı Şenliği’ İle Çoştu

Kuşadası Belediyesi ve Soğucak Muhtarlığı’nın iş birliğinde ’Soğucak Gün Batımı Şenliği’ düzenlendi. Soğucak Mahalle meydanında düzenlenen şenliğe katılanlar Kent Orkestrası, Kuşadası Folklör ve Araştırma Derneği (KUFAD) ve Dj performansı ile gecenin tadını çıkardılar.

Kuşadası Belediyesi ile Soğucak Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Soğucak Gün Batımı Şenliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Soğucak Mahalle Meydanı’nda düzenlenen şenliğe binlerce vatandaş katıldı. Şenlikte Kuşadası Folklör ve Araştırma Derneği (KUFAD) halk oyunları ekibi yöresel Üsküp, Roman ve Kafkas dansları ile meydanı dolduran binlerce Kuşadalıya keyifli anlar yaşattı. Halk oyunları ekibinin ardından sahneye çıkan Soğucak Muhtarı Mehmet Bozok, "İki yıl pandemi arasından sonra tekrar bir araya geldik. Bu güzel organizasyona destek veren Kuşadası Belediye Başkanı sayın Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Başkan Ömer Günel’in selamlarını ileterek, “Pandemi nedeniyle yapmak istediğimiz birçok aktiviteleri ertelemek zorunda kaldık. Şimdi fabrika ayarlarına geri dönüyoruz. Bütün bu etkinliklerimiz bundan sonra devam edecek. Kuşadası festivallerle, sanatla ve kültürle anılmalı. Yıllar sonra Altın Güvercin yarışması ile Kuşadası’nı ve Türkiye’yi tekrar buluşturduk. Bu yıl Sokak Festivalini hayata geçirdik. Etkiniklerimiz devam edecek ve Kuşadası’nı dünyaya daha çok tanıtacağız. Dünyada güneşin en güzel battığı yerlerden birisi Soğucak’tır. Bu güzellikleri daha çok tanıtmamız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuşadası Belediyesi Kent Orkestrası birbirinden hareketli eserleri seslendirerek meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Herkes müziğin ritmine kendisini kaptırarak doyasıya eğlendi.

Festivale katılan Narin Çiçek, “Çok mükemmel bir şenlik oldu. Bu tür etkinlikler bizi birbirimize yakınlaştırıyor ve canlandırıyor. Kuşadası Belediyesi’ne düzenlediği etkinlikler için çok teşekkür ediyoruz”dedi.