Siyaset Bilimi’nde mezuniyet heyecanı

Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrencileri mezuniyet töreni düzenledi.

Pandemi sebebiyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet törenleri bu sene 2021 ve 2022 mezunlarıyla Nazilli Gar tesislerinde yapıldı. Çeşitli yaş gurubu, emekli ve farklı mesleklerden oluşan öğrenciler mezun olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Yıllar önce lisans mezuniyet heyecanını yaşayan öğrenciler yıllar sonra Yüksek Lisans mezuniyet heyecanını tekrar yaşama fırsatı buldu. Törende bölüm öğretim üyeleri tebriklerini iletirken, mezunlar bölüm ve programa yönelik anılarını paylaştı. Diplomalarını alan öğrenciler tören sonunda kep attı.

Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Fatma Neval Genç “ Farklı kamu kurumlarında, yerel yönetimlerde çalışanlar tarafından büyük rağbet gören Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü programında "siyasal ve yönetimsel konuları bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile ilgilenirler. Siyaset Bilimi içerisinde bulunan politik ve siyasal analizleri yerine getirirler. Toplum ve devlet arasındaki ilişkiyi incelerler.

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi iç içe geçmiş farklı ancak birbiriyle alakalı iki bölümden oluşmaktadır. Siyaset bilimi kısmı siyasal ve yönetimsel konuların bilimsel araştırmaları ile ilgilenirken; kamu yönetimi kısmı ise devletle halk arasındaki ilişkinin bilimsel temeli ne araştırmaktadır. Amacımız öğrencilere siyasi kavramları, fikirleri, ideolojileri inceleyecek, araştıracak ve yorumlayabilecek siyasal bakış açısına sahip olmasını sağlayacak, hukukun temel bilgilerini edinecek ve kamu yönetiminde olan gelişmeleri takip edebilecek sorunları çözebilecek lisans üstü eğitimleri ile öğrenciler yetiştirmektir” dedi.

Adnan Menders Üniversitesi’nin bilimsel kapasitesini toplumsal faydaya dönüştüren farklı program ve etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğini belirten Prof.Dr. Fatma Neval Genç, programdan mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.