Siyah İnciler ‘Yelkovan’ ile devam kararı aldı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor olağan genel kurulunu gerçekleştirerek mevcut Başkan Soner Yelkovan ile devam kararı aldı. Siyah Beyazlı ekip yönetimi kurulunu güçlendirerek camiaya 2. lig sözü verdi.

Nazilli Ticaret Odası Salonu’nda yapılan kongrede Nurettin Özkat’ın yerine vekaleten atanan mevcut Başkan Soner Yelkovan bu kez oybirliği ile seçilerek göreve getirildi. Kongreye Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, eski Kulüp Başkanları Özgen Türker, Erdoğan Eker ve kulüp yöneticileri katıldı.

Genel kurulda söz alan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, belediye başkanlığı dönemindeki kulübün geçen 10 yılını değerlendirerek tüm camiayı birlik ve beraberliğe davet etti.

Genel Kurul sonunda asaleten başkanlığa seçilen Soner Yelkovan ise matematiksel olarak şampiyonluk yarışından kopmadıklarını, tüm olumsuzluklara rağmen hedeflerinin Play Off maçlarında başarı sağlayarak üst lige çıkmak olduğunu ifade etti. Önümüzdeki Çarşamba günü Nazilli’de oynanacak olan Darıca Gençlerbiriği karşılaşmasında mutlak galibiyet hedeflediklerini de ifade etti.

Soner Yelkovan’ın tek aday olarak katıldığı kongrede yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu; Mustafa Tınas, Kadir Mutlu, Haluk Volaka, Ünal Önal, Erol Karakuş, Mesut Yörükoğlu, Ali Gökgesiz, Erkan Abbasoğlu, Recep Sakarya, Osman Bilgen, Rıdvan Çetiner, Kadir Kabak, Öner Güner, Oktay Asuman, Uygar Karadayı, Mehmet Koşar, Özen Akgün, Gökhan Çamurcu, Hakan Şengel, Faruk Kutlu, Ercan Sarıot, Durmuş Kural, Murat Şen, Öğünç Tokgöz, Erkan Erkoç, Hilmi Duruoğlu, Önder Özkulak, Mustafa Tanrıkulu seçilirken yedek üyeler ise Ali Kaplan, Süleyman Kana, Gürkan Yenipazarlı Nuri Sağbaş ve Metin Ceviz’den oluştu. Denetleme Kurulunda ise Mert Öreroğku, İbrahim Özkan, Cavit Yılmaz yer alırken Denetleme Kurulu Yedek üyeleri de Yılmaz Kınlı, Mehmet Göktepe, Kemal Sal’dan oluştu.