Sivas ve Erzincan dernek yetkilileri, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eleman ile yönetim kurulu üyeleri ve Ege Bölgesi Erzincan Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Şimşek ile yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette federasyon başkanları ve yönetim kurulu üyeleri Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu’nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise Eleman, Şimşek ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.