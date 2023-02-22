Sisam’dan depremzedelere yardım eli

Aydın’ın Kuşadası ilçesine, Yunanistan’ın turistik adası Sisam’dan ‘Kuşadası Express’ isimli feribotu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere ulaştırılması için temel ihtiyaç malzemeleri getirildi. Kuşadası Limanı’na indirilen yardım malzemeleri, kamyona yüklendikten sonra Kuşadası Kaymakamlığı koordinasyon merkezi tarafından afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremler sonrası Yunanistan’ın Sisam Adası’nda da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde Rodos Başkonsolosluğu, Sisam’daki belediyeler, oteller ve sivil toplum kuruluşları turistik adada oluşturdukları noktalarda temel ihtiyaç malzemeleri topladı. Yapılan bağışlar, bugün öğle saatlerinde Kuşadası’ndaki özel bir turizm firmasına ait ‘Kuşadası Express’ isimli feribota yüklendi. Sisam’dan yardımlarla denize açılan feribot saat 14.00 sıralarında Kuşadası Limanı’na yanaştı. Ekipler tarafından feribottan indirilen içinde battaniye, çocuk ve yetişkinler için giysi ve ilaç bulunan 530 palet yardım malzemesi kamyona yüklendi. Kamyon daha sonra Kuşadası Kaymakamlığı koordinasyon merkezince afet bölgesine gönderildi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremler sonrasında tüm halkımız gibi komşu ülkelerden de yardımlar sürüyor. Rodos konsolosumuz Salim Kırcıoğlu tarafından organize edilen ve Yunanistan’ın Sisam Adası Belediyesi, Samos Kültür Derneği ve otelcileri tarafından hazırlanan 530 palet yardımı Aydın Valiliği ile Kuşadası Kaymakamlığı olarak feribotla Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan Kuşadası’na getirttik. Gelen yardım paketleri Kuşadası Kaymakamlığı koordinasyon merkezi tarafından da vakit kaybetmeden deprem bölgesine gönderildi” diye konuştu.