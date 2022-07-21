Şirinevler Mahallesi’nde park ve sokak yapım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi’nde yol yapım ve 2 yeni park alanı için çalışmalara başladı.

Kent merkezinde yol yapım, bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin yanı sıra kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Şirinevler Mahallesi’nde yatırımlarına başladı. 250 Sokakta 2 bin 100, 281/1 Sokak’ta bin 500, 256/1 Sokak’ta 490 ve güney kısmında 560 metrekare olmak üzere toplam 4 bin 650 metrekare yeni yol yapım çalışması yürüten ekipler, 2 bin 460 ve 608 metrekare alana sahip yeşil alan için de faaliyetlerine başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimiz her geçen gün dört bir yandan büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Kent merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde ömürlük yatırımlar yapıyoruz. Uzun yıllar hemşehrilerimize hizmet edecek alanları memleketimize kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.