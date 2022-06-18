Sınav yolunda kaza yapınca imtihana giremediler

Nazilli’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil ve elektrikli bisikletteki yolcu konumundaki her iki şahsın da kaza nedeniyle sınava giremediği öğrenildi.

Kaza, Nazilli Yeşil Mahalle 1859 sokak ile 1866 sokak kavşağında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 1859 sokaktan Nazilli Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Y. K. (33) idaresindeki elektrikli bisikletli, 1866 sokaktan kanal yolu istikametine seyir halinde olan M. K. idaresindeki 09 NH 503 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkiyle savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü Y. K. (33) ve arkasında yolcu konumunda bulunan S. H. (29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Y. K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı, yolcu konumundaki S. H.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşma başlattı.

Kazada ağır yaralanan S. H.’nin ve otomobil içinde yolcu konumunda olan M. K.’nın kızının bugün yapılan üniversite sınavına girecekleri ve M. K.’nın kızının da kazanın etkisiyle şoka girerek sınava giremediği öğrenildi.