Silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan titiz ve kapsamlı çalışmalar neticesinde; birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan (22 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü) aranan İ.G. Dallıca Mahallesi’nde yakalandı. İ.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.