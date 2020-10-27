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Silahlı saldırının şüphelisi polis tarafından yakalandı
SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
AYDIN 27.10.2020, 15:42
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Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre alkollü restorana alınmayınca silah ile ateş ederek olay yerinden kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Ramazanpaşa Mahallesi 25 sokakta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Yağcılar Çarşısı içindeki alkollü restorana alınmayan bir kişi yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaşanan olaydan kısa bir süre sonra yaptıkları çalışma sonucunda olayın şüphelisi M.K.’yı kullandığı silah ile birlikte yakaladı. M.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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