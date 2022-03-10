Silahla yaralama olayına karışan şüpheli Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak olay yerinde kaçan şüpheli Nazilli’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ç.K. isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahsın Nazilli’ye doğru araçla geldiğini tespit edildi. Yoğun çalışmalar sonucunda Ç.K Sümer Mahallesi’nde kaçtığı araçla yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada bir adet av tüfeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.