Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında hareketlerinden şüphelenilen bir şahsın üzerinden silah ve uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç ve suçların önlenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi’nde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında hareketlerinden şüphelenilen F.T. isimli şahsın üst aramasında 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, mermi, uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.