Siirtli gençleri Aydın’ı keşfetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Siirt’ten Aydın’a gelen gençler Aydın’ı keşfetti.

Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu olan Aydın, ülke genelindeki gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesindeki “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde Aydın’a gelen Siirtli gençler, Aydın Gençlik Merkezi liderleri eşliğinde Aydın’ı keşfetti. 4 günlük program dahilinde Aydın’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek güzel dostluklar kurarak kardeşlik köprüsü oluşturdular.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi, Kuşadası Davutlar Milli Parkı, tekne turu, Kuşadası gezisinin yanı sıra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren gençler kuş yemliği yapımı, sokak hayvanlarını besleme, çevre temizliği gibi çeşitli gönüllülük faaliyetleri yaparak günlerini dolu dolu geçirdiler.

Gençlerin Aydın’ı keşfetme imkanı bulduğunu ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Anadoluyuz Biz projesi hakkında gençlerimize bu imkanı veren Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederek, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri aracılığıyla çeşitli projeleri destekliyor yerelde de benzer çalışmalar yürütüyoruz bu sayede gençlerimiz farklı illerin tarihi ve kültürel mekanlarını gezme imkanı buluyor ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.