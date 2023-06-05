Sıfır Atık tasarım yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Aydın’da liseler arasında düzenlenen Sıfır Atık Geri Dönüşüm Tasarım Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden aldı.

Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sıfır Atık Geri Dönüşüm” tasarım yarışmasının sonuçları belli oldu. 2023 Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde Aydın genelinde eğitim ve öğretim faaliyeti gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrenciler için Aydın Valiliği’nde ödül töreni düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan törende geri dönüştürülebilir atıklardan yapılan tasarımlar da görücüye çıktı. Öğrenciler ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da dereceye giren 4 öğrencinin bisiklet hediyelerini takdim etti. Daha sonra öğrencilerinin tasarımlarının yer aldığı sergiyi gezen Vali Aksoy, sıfır atığın önemine dikkat çekerek öğrencilere teşekkür etti.

Sıfır atık konusunda Aydın’ın önemli çalışmalar ortaya koyduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Duyarlı bir çevre için gençlerimizin bu hassasiyeti göstermeleri oldukça önemli. Sıfır Atık projesinde de Aydın, önemli çalışmalar ortaya koydu. Özellikle önümüzdeki süreçte Sıfır Atık projesinin toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmesi bakımından çalışmaları hep beraber ortaya koyacağız. Başta Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeğe geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Çevre Günü’müz kutlu olsun” dedi.