Şiddetli rüzgar apartmanın çatısını uçurdu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan fırtına bir apartmanın çatısını uçurdu.

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İncirliova ilçesinde de etkisini hissettiren şiddetli rüzgar Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatının rüzgarın etkisi ile savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli çevre güvenliğini alarak kopan parçalar güvenli alana indirdi. Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi.