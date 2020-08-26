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Sıcaktan bunalan domuzun deniz keyfi
SICAKTAN BUNALAN DOMUZUN DENİZ KEYFİ.
AYDIN 26.08.2020, 14:16
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Aydın’ın Didim ilçesinde sıcaktan bunalan bir domuzun deniz keyfi görenleri şaşırttı.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın’da yaşana çöl sıcakları insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Didim Akbük Sahili’nde denizde serinleyen insanları aldırış etmeyen bir yaban domuzu denize girip yüzerek serinledi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında ileri doğru yüzerek açılan yaban domuzu, uzun süre kimseyi aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. Yaban domuzunun deniz keyfi çevredeki vatandaşalar tarafından böyle görüntülendi.
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