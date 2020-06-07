Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Hafta sonunu tatil yaparak değerlendiren tatilcilerin dönüşü TEM'i kilitledi
TEM otoyolu kilitlendi
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
Karpuzlu trafik magandası yakalandı
"Sarı altın" hasadı başladı
"Sarı altın" hasadı başladı
Canlı yayında terbiyesizlik
Canlı yayında terbiyesizlik

Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN KUŞADASI’NDA HAFTA SONU DENİZ, KUM VE GÜNEŞ KEYFİ YAŞANDI.

Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN KUŞADASI’NDA HAFTA SONU DENİZ, KUM VE GÜNEŞ KEYFİ YAŞANDI.

07 Haziran 2020 Pazar 16:31
0 Okunma
Sıcak hava Kuşadası plajlarını doldurdu

Türkiye’nin önemli turizmi merkezlerinden Kuşadası’nda sıcak hava ile birlikte vatandaşlar deniz, kum ve güneş keyfi yaşadı. Denize giren ve güneşlenenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi.

Kuşadası’nda hava sıcaklığı bugün 30 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı da 21 dereceye ulaştı. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havayı fırsat bilenler, plajlara akın etti. En çok tercih edilen yer ise, Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Plajı oldu. Plajı dolduranlar deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Genel olarak sosyal mesafe tedbirlerine uyulan plajda, vatandaşların bazıları 1,5 metre arayla konulan şezlonglarda güneşlendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nazilli’de yaz temizliği devam ediyor
Nazilli’de yaz temizliği devam ediyor
Kuşadası’nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kuşadası’nda 4. kattan düşen 59 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Başkan Atay yenilenen sokakta esnafı ziyaret etti
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
JESDER, 2020 Irenec Sanal Konferansına katıldı
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
NAZBOT-1’den Cuma namazı mesaisi
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Vali Köşger; “Toplumumuzda her geçen gün artan çevre bilinci bizleri gelecek adına umutlandırmaktadır”
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası Geleceğini biriktiriyor
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Kuşadası’nda Dünya Bisiklet Günü etkinliği
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Söke’de otomobil ters döndü; 3 yaralı
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Başkan Atabay’dan yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda turizm sezonu için alınacak tedbirler belirlendi
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Kuşadası’nda park halindeki araçta ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulundu
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; “TBMM de veteriner hekim ölümlerine ilişkin araştırma komisyonu kurulmalı”
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Aydın’da Mayıs ayında 303 trafik kazası meydana geldi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Nazilli Belediye logosu tescillendi
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor
Söke yazlık çiçeklerle rengarenk oluyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim