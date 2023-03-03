SGK’da erken saatlerde emeklilik kuyruğu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından, Aydın’da da sabahın erken saatlerinde vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu. Yasanın çıkması ile mutlu olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Gece hiç uyumadım, sabah erkenden geldim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş kararın çıkmasını bekliyordu. Geçtiğimiz gün meclisten geçen EYT Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Aydın’da da vatandaşlar SGK binalarında yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına gelen vatandaşlar ise, personelin yönlendirmeleri ile emeklilik dilekçelerini verdi. Yaşanan yoğunluk ile birlikte SGK personeli de tam kapasite olarak hizmet vermeye başladı. Ayrıca SGK binalarına gelmek istemeyen vatandaşlar da emekli olmak için e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.

"Gece haberi aldım, uyumadım hiç"

Hiç uyumadan sabahın erken saatlerinde dilekçe vermek için geldiğini ifade eden vatandaşlardan Uğur Çelenli, "Resmi Gazete’de yayınlandı, yasamız çıktı. Herkese hayırlı olsun. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Mutluyuz. Sabah erken saatlerde geldim. Gece haberi aldım. Uyumadım hiç ama olsun, bu eziyete değer. İnsanlarımıza sadece söyleyeceğim, sakin olsunlar. Bütün işleri hallediyorlar. Memurlar yardımcı oluyor. Birazcık sakin olmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Çok mutluyuz"

Uzun zamandır emeklilik hayali kurduğunu ifade eden EYT’li vatandaşlardan Mehmet Mutlu ise, "Uzun zamandır beklediğimiz, EYT mağdurları için geç kalmış bir şey olan sigortalılık, emeklilik hakları artık verildiğinden dolayı sabah mesaj geldi telefonumuza. Geldik, dilekçemizi verdik. Allah herkese nasip etsin. Çok şükür emekli olduk" şeklinde konuştu.

SGK binasına gelerek emeklilik dilekçelerini verdiğini ifade eden Mücahit Ercan da, "Uzun zamandır beklediğimiz emeklilik için geldik. EYT çıktı, yasalaştı. Dilekçemizi de verdik. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.