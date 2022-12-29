SGK’da ‘borçlanma’ yoğunluğu

Aydın’da yeni yıl öncesi, SGK borçlanmalarına gelmesi beklenen zamlardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, SGK binalarında yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binalarına gelmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da borçlanmalar için 2023 zammından etkilenmemek isteyen vatandaşlar, SGK binalarında yoğunluk oluşturdu. Yaşanan yoğunluk ile birlikte SGK personelleri de tam kapasite olarak hizmet vermeye başladı.

Ayrıca EYT Yasası’nın Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenirken EYT’nin yasalaşmasının ardından yoğunluğun daha da artması bekleniyor.