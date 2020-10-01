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Seyir halindeki otomobil küle döndü
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL KÜLE DÖNDÜ
AYDIN 01.10.2020, 12:41
Aydın’ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, otoban kavşağında seyir halinde olan B.C idaresindeki 80 ER 222 plakalı otomobilin kaputundan henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Otomobil kaputundan çıkan dumanı gören sürücü B.C, otomobilini kenara çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan otomobile müdahale etti. Bir anda bütün aracı kaplayan alevler ekipler tarafından söndürülürken, otomobil küle döndü. Yangının elektrik aksamında çıktığı tahmin ediliyor.
Yangına ilgili soruşturma devam ediyor.
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