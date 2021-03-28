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Seyir halindeki otomobil küle döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil küle döndü.

AYDIN 28.03.2021, 16:02
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Seyir halindeki otomobil küle döndü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil küle döndü.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Bayındır ve Kızıldere Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. D.M. idaresindeki 06 LML 47 plakalı otomobilden seyir halinde iken dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü D.M. aracını kenara çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri otomobili saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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