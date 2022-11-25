SEYAKMER’den çocuklara el becerisi geliştiren atölye

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklar için pul ve sanat etkinliği atölyesi düzenledi. Çocukların koordinasyon ve el becerilerini geliştirmek için 2 seans halinde düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kirazlı Selim Eren Ortaokulu’ndan gelen 30 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte çocuklar Sanat Eğitmeni Ayşe Harmankaya eşliğinde çeşitli renklerdeki pulları kullanarak kendilerine verilen resimlere renk kattılar. Çocuklar, strafordan yapılan hayvan tablolarına pulları sabitlemek için mantar iğneler kullandılar. Etkinlik sonunda ortaya çıkan rengârenk tablolar çocukları çok sevindirdi.

Etkinliğe katılanlardan 9 yaşındaki Tuana Çınar daha önce de SEYAKMER’in düzenlemiş olduğu etkinliklere katılım sağladığını belirterek “Ben daha önce Seyakmer’de kitap okumaya gelmiştim. Burada çok güzel kitaplar var ve burada vakit geçirmek beni çok mutlu ediyor. Bugün de pul etkinliğine geldim. Değişik renklerde pulları kullanarak resimlerimizi renklendirdik. Yaşıtlarıma da bu etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum. Kuşadası Belediyesi’ne ve SEYAKMER’e bu etkinlikleri düzenledikleri için teşekkür ederim” dedi.

Kirazlı Selim Eren Ortaokulu Sınıf Öğretmeni Dilek Organ ise öğrencilerin bu tarz etkinliklere katılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak “Seyakmer’in düzenlediği atölyelere öğrencilerimi olabildiğince getirmeye çalışıyorum. Daha önce de beslenme atölyesi, kitap okuma atölyesi gibi etkinliklere katılmıştık. Bu etkinlikler çocukların vakitleri boş harcamaktansa olumlu alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olurken aynı zamanda el becerilerini ve hayal güçlerini de geliştiriyor. Öğrencilerime SEYAKMER deyince çok mutlu oluyorlar. ‘Ne zaman gideceğiz, hemen gidelim’ diyorlar. Kuşadası Belediyesi’ne ve SEYAKMER’e öğrencilerimize bu faydalı etkinlikleri ve atölyeleri sundukları için teşekkür ediyorum” dedi.