SEYAKMER’de çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor

Sevil Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi’nde ilkokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme atölyesi düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nde görevli uzman diyetisyenler tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen etkinlikle ilkokul öğrencilerine dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

SEYAKMER’de düzenlenen etkinlik Cumhuriyet İlkokulu’ndan 22 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Diyetisyen Melisa Akol Demir tarafından öğrencilere besin çeşitleri ve besinlerin içerikleri hakkında bilgi verildi. Minik öğrenciler, bir yandan sağlıklı beslenmenin detaylarını öğrenirken diğer yandan da çeşitli renklerde karton ve tahta çubuklar ile sebze ve meyvelerin şekillerinde kitap ayracı yaparak eğlendi.

Atölyeye katılan 8 yaşındaki Mehmet Hatip Çelik, SEYAKMER’e gelerek atölye eğitimlerine katıldığı için çok memnun olduğunu belirterek, “Okul içerisinde yaptığımız etkinlikler ve ders dışında buraya geldiğim zaman arkadaşlarımla hem çok eğleniyorum hem de yeni bilgiler öğreniyorum. Burada dikkatimi en çok çeken şey kitaplar. Burada çok kitap var ve hepsi çok güzel. Bugün de arkadaşlarımla meyve, sebze ve süt ürünlerinin neler olduğunu öğrendik. Artık beslenmeme daha çok dikkat edeceğim” dedi.

Cumhuriyet İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yasemin Ertaş ise öğrencilerini SEYAKMER’deki atölye çalışmalarına getirmenin onlara çok iyi geldiğini söyledi. Ertaş; “Çocuklara okul dışındaki farklı bir kurumda eğitim vermek onlara deneyim kazandırıyor. Öğrendikleri bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Burada çocuklar için çeşitli kitaplar da var. Hem kütüphaneyi gezerek kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar hem de güzel ve eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kuşadası Belediyesi’ne kentimize Seyakmer’i kazandırdığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.