Seyakmer ve Kuşadası İstasyon öğrencilerin vazgeçilmez adresi haline geldi

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, öğrenciler için rahat bir çalışma ortamı sunarken aynı zamanda yapılan atölye ve eğitimlerle gençlerin ufkunu açıyor.

Kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştiren Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi okullarla iş birliği içerisinde düzenledikleri atölye çalışmalarında 5 ile 18 yaş arası gençleri ağırlıyor.

Yeni eklenen atölyeler ile birlikte yeni sezonda cumartesi günleri de hizmet vermeye başlayan SEYAKMER, Nefes Teknikleri, Stres Yönetimi, Doğru Beslenme, Masal ve Sanat atölyeleri düzenleyecek. SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, 12 kişilik kontenjanlı atölye çalışmaları ile öğrencilerin bireysel gelişimlerini arttırmayı hedefliyor.

Öte yandan çocuk ve gençlere 8 bin 734 basılı, 25 bin üzerinde 26 farklı kategoride ise dijital yayına ulaşma olanağı sunan SEYAKMER, ders çalışmak ve ödevlerini yapmak isteyen öğrencilere sessiz ve konforlu ortamı ile hafta içleri 09.00 ile 18.00 arası, cumartesi günleri ise 10.00 ile 17.00 arası hizmet sunuyor.

Kuşadası istasyon ev rahatlığında çalışma deneyimi sunuyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, Meta, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ICC (Uluslararası Ticaret Odası) ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi gençlerin gelişen internet dünyası ve buna bağlı olarak ortaya çıkan mesleklere kolay uyum sağlayabilmesi amacıyla eğitimler veriyor. Aynı zamanda uluslararası ve yerel kurumları buluşturduğu etkinlikler ile gençlerin farklı kültürden yaşıtlarıyla bir araya gelmesi için olanak tanıyor. Dijital dünyanın gelişimlerine karşı öğrencileri bilinçlendirmek için finansal bilinç, dijital dönüşüm, girişimcilik ve sosyo ekonomik uyum kategorilerinde eğitim olanakları sunan İstasyon Kuşadası, rahat çalışma ortamı ile de beğeni kazanıyor.