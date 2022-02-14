Sevgililer Günü Didim’de çeşitli etkinliklerle kutlandı

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Didim Kent Meydanı’nda etkinlik düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay vatandaşlara çiçek dağıttı.

Didim Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Didim Kent Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Dans gösterisi ve DJ performansının yer aldığı kokteylli etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan stantlarda fotoğraflar çekildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte saatlerce eğlenen vatandaşlara Didim Belediyesi İkram Aracı’ndan sıcak içecek servisi de yapıldı. Vatandaşlar, etkinlik nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Etkinliğe katılarak vatandaşlara çiçek dağıtan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Bugün bu anlamlı günde sevgimizi Didimli vatandaşlarımız ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sağolsunlar onlarda bizlere gelerek sevgilerini gösterdiler, teşekkür ettiler. Biz Didim Belediyesi olarak bu tarz etkinliklerimiz ile vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Biz Didim’i, Didim’e hizmet etmeye aşığız. Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlarım" dedi.