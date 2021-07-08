Sevgi çocuklarından Şırnak’a sevgi dolu bağış

Aydın’daki sevgi evlerinde kalan çocuklar gösterdikleri örnek davranış ile Şırnak’ta açılacak olan kütüphaneye kitap bağışında bulundu.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesindeki sevgi evlerinde kalan öğrenciler, Şırnak’taki Şehit Özel Harekat Polisi Yılmaz Mayuk adına açılacak olan bir kütüphaneye kitap bağışında bulundu. Şırnak’ın İdil ilçesinde bulunan Tepeköy İmam Hatip Ortaokulu’nda 1987 yılında bir terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Yılmaz Mayuk’un adının verileceği kütüphaneye kitap ve satranç takımı bağışlayan sevgi çocukları, adeta sevgi dolu bağış gerçekleştirdi. Çocukların örnek davranışı takdir toplarken, Şırnak’a gönderilen bağışlarda çocukların kaleme aldığı sevgi dolu mektuplar da yer aldı.

“Kitaplarımız hedefine ulaşacaktır”

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar tarafından hazırlanan koliler, Şırnak’a gönderilmek üzere PTT personeline teslim edildi. Bağışlanan kitaplarla birlikte birçok çocuğa ışık tutulacağının altını çizen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan; “Bakanlık olarak şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim için özel hizmet alanları. Ülkemizin her yerinde şehitlerimiz olduğu gibi, Şırnak’ta şehit olmuş bir özel harekat polisi Yılmaz kardeşimiz adına, imam hatip ortaokulunda açılacak olan kütüphaneye çocuklarımızla birlikte kitap, mektup ve diğer materyalleri gönderiyoruz. Sağolsun bu kampanyaya çocuklarımız iştirak etti. İnşallah kitaplarımız hedefine ulaşacaktır. Orada hem şehidimizin hatırası yaşatılacak hem de okunan kitaplarla çocuklarımıza bir hayat yönü verebilirsek çok büyük bir bahtiyarlık oluşacak bizde. Ayrıca öğrencilerimiz hediyelerle birlikte kaleme aldıkları mektupları da gönderiyorlar” dedi.