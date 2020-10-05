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Serinlemek için denize giren Alman turist boğulma tehlikesi geçirdi

ALMAN TURİST BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

AYDIN 05.10.2020, 15:02
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Serinlemek için denize giren Alman turist boğulma tehlikesi geçirdi

Tatil için Kuşadası’na gelen bir Alman turist serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaşlı turistin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’da Sökem Sahil Sitesi’nin plajında, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Almanya’dan Kuşadası’na tatil için gelen 60 yaşındaki Hans Eduard Fpeıffer isimli turist, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları karşısında serinlemek için Sökem Sahil Sitesi önünden denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başlayan yaşlı turiste ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı ve yaşlı turist kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambülansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alman turist yoğun bakıma konularak, tedavi altına alındı. Alman vatandaşı Hans Eduard Fpeıffer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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