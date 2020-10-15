Serdar Akdoğan, Ticaret Odaları konsey toplantısına katıldı
TİCARET ODALARININ GÜNDEMİNDEKİ KONULARIN İSTİŞARE EDİLDİĞİ TOPLANTIDA, AKDOĞAN TARAFINDAN ODA ÜYELERİ VE BÖLGE İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN SORUN VE TALEPLER İLETİLDİ.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ticaret odaları konsey toplantısına, konsey üyesi-Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan katıldı. Ticaret Odalarının gündemindeki konuların istişare edildiği toplantıda, Akdoğan tarafından Oda üyeleri ve bölge ile ilgili tespit edilen sorun ve talepler iletildi.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından iletilen konular arasında; işletmelerin cirolarına göre hibe destekleri, yaklaşan kredi ödemelerinin ertelenmesi, sicil affı getirilmesi konuları yer aldı. Akdoğan; Covid-19’dan en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Ekonomisi turizm ağırlıklı olan ilçemizde sıfır gelirle sezonu kapatan işletmeler var. Bu işletmelere cirolarına göre hibe destekleri, düşük faizli kredi kullanan üyelerimize yönelik yaklaşan geri ödemelerin ertelenmesi, firmaların finansmana ulaşabilmeleri için sicil affı getirilmesi gibi konuları üst kuruluşumuz TOBB’a ilettik” dedi ve bu süreçte yapılan online toplantılarla sorunların istişare edilerek Hükümete iletilmesi konusunda Birlik Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.
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