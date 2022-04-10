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’Serçin’ Türkiye’deki ikinci uydu vericisi ile izlenen saz kedisi oldu

Türkiye genelinde nesli tehlike altındaki türlerden biri olan saz kedileri uydu vericisi (GPS) ile takip altına alınırken, ’Latmus’un ardından ’Serçin’ ismi verilen saz kedisi de GPS vericili tasma takılarak takibe alındı.

AYDIN 10.04.2022, 16:39
’Serçin’ Türkiye’deki ikinci uydu vericisi ile izlenen saz kedisi oldu

Türkiye genelinde nesli tehlike altındaki türlerden biri olan saz kedileri uydu vericisi (GPS) ile takip altına alınırken, ’Latmus’un ardından ’Serçin’ ismi verilen saz kedisi de GPS vericili tasma takılarak takibe alındı.

Nesli tükenmekte olan yaban hayvanları arasında yer alan saz kedilerinden ilki Kuşadası Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda geçen yıl ilk kez görüntülenmiş, GPS vericili tasma takılarak takibe alınmıştı. ’Türkiye ve Dünya Çapında Popülasyonu Azalmakta Olan Saz Kedisinin Ekolojisi, Durumu ve Tehditlere Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi’ isimli bilimsel araştırma projesi çerçevesinde yürütülen saha çalışmalarında saz kedilerinden ikincisi de doğal yaşamda kurulan kapanla yakalandı. Proje yürütücüsü Dr. Deniz Mengüllüoğlu tarafından Latmus’un ardından Serçin’e de GPS vericili tasma takılarak takibe alındı.

"Ömrü uzun, nesli daim olsun"

Serçin’in ismini Bafa kıyısındaki güzel bir mahalleden aldığını belirten Dr. Deniz Mengüllüoğlu, "Gece kapana giren bir tilkiyi çıkarmaya giderken o da 4.30’da farklı bir kapana girdi. Bir yaşında genç bir erkek ve yolu daha çok uzun. Tüm işlemleri yapıp verici tasmasını taktıktan sonra kendine gelmesini bekledik ve onu saldık. Serçin aynı zamanda bir umut, çünkü alanda halen üreme olduğuna işaret ediyor. İlk GPS verisini indirirken başka bir sürpriz daha oldu. Meğer Latmus da çok yakındaymış ve ikisinin GPS verisini birlikte aldık. Bu GPS vericisi Türkiye’de takip edilen ikinci saz kedisinin kendine alan bulmak için dağılım yaparken kullandığı rotalar, geçiş noktaları, beslenme sıklığı, karşılaşabileceği tehlikeler ve hatta sonrasında belki üreme durumu hakkında bilgiler sağlayacak. Ömrü uzun, nesli daim olsun" diye konuşarak çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Saz Kedisi

Saz kedisi (Felis chaus), ince uzun bacaklara sahiptir. Her bireye özgü asimetrik çizgileri bulunan Saz kedisi; yaban kedisinden daha büyük, vaşaktan daha küçük bir kedidir. Genellikle boz rengi olan Saz kedisinin koku alma ve görme duygusu çok geliştiğinden alanda görülmeleri zordur. Herhangi bir tehlike anında çalılık içine gizlenerek hareketsiz beklerler. Çok iyi yüzücüdürler. Ülkemizde suyu seven ve suda avlanan tek yabani kedi türüdür.

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