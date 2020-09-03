Seramik atölyesinden üniversiteye

Aydın’ın Karacasu ilçesinde seramikçilik yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Ayşe Donduran, kızı ile birlikte çalışıp girdiği üniversite sınavında alkışlanacak bir başarıya imza attı. Adnan Menderes Üniversitesi’ne yerleşen başarılı kadını Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, çalıştığı seramik atölyesinde ziyaret ederek tebrik etti.

Karacasu’da Cuma Mahallesi’nin muhtarı Yılmaz Donduran’ın eşi Ayşe Donduran, yıllardır hayalini kurduğu üniversiteye 38 yaşında kavuştu. 2 çocuk annesi Ayşe Donduran kızı Duygu ile birlikte gece-gündüz hazırlandığı sınavlarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın TYT oturumunda 237 puan ile kazandı. Aldığı puanla tercihini yapan anne Ayşe Donduran, 20 yıldır hayalini kurduğu Adnan Menderes Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatları Bölümü’ne yerleşti. Sıralamada ilk sırada olan tercihi Mimari Dekoratif Sanatları Bölümünü kazanan Ayşe Donduran’ı ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Ayşe Donduran’ı tebrik etti.

İlçedeki diğer kadınlara da örnek olan Ayşe Donduran’ı MHP Karacasu İlçe kadın Kolları Başkanı Gülşen Odabaşı ile ziyaret eden Karacasu Belediye Başkanı "Karacasu Cuma Mahallesi Muhtarımız Yılmaz Donduran’ın eşi Ayşe Donduran üniversite sınavından 237 puan alarak 38 yaşında üniversiteli oldu. Ayşe Donduran’ı bu yaşında gösterdiği üstün başarısı ve gayretinden dolayı kutlamak tebrik etimek için ziyaret ettik. Mimari Dekoratif Sanatları Bölümü’nü kazanarak okuyup öğrenmenin yaşının olmadığını bizlere gösteren Ayşe Hanım, ilçemizdeki diğer kadınlarımıza da örnek oldu. Ayşe Hanım’ı azmi ve gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum” diyerek 38 yaşından sonra kızı ile birlikte üniversite hayatına başlayan Donduran’ı öğrencilik hayatında da başarılar diledi.