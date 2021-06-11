Selden zarar gören evler için Nazilli Belediyesi seferber oldu

Yeşil Mahalle’de dün meydana gelen sel felaketi nedeni ile zarar gören ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için Nazilli Belediyesi tüm ekipleri ile seferber oldu.

Yaşanan afet sonrası Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekipleri zarar gören sokak ve evlerde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Ekipler selin ardında bıraktığı mil ve çamur birikintilerini iş makineleri yardımı ile küreme yapmalarının ardından yol süpürme araçları ile süpürülen sokaklar arazözler yardımıyla yıkandı.

Bölgede afet nedeni su biriken zemin ve giriş katları vidanjörler ile boşaltılmasının ardından Nazilli Belediyesi ekipleri kapsamlı olarak temizledi.

Sel felaketini başından beri takip eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için ekiplerimiz canla başla çalışmalarını yürüttü. Zarar gören evlerimizdeki su ve çamur kalıntıları araçlarımız yardımıyla temizlendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz ortak çalışma sonucu oluşan zararı en hafife indirdik. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Daha büyük felaketlerin yaşanmaması için gerekli önlemler alınacak. Mahalledeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.