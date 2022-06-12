Selden sonra Aydın’da akarsuların rengi değişti

Aydın’da dün etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel felaketinin ardından il genelindeki akarsuların rengi değişti. Özellikle eğimi fazla olan bölgelerde ciddi bir toprak taşınmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Aydın Efeler ilçesi başta olmak üzere, Nazilli, Köşk, İncirliova, Germencik ve çevre ilçelerde yaklaşık 1 saatte metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Etkili olan yağışın ardından aylardır su taşımayan dere ve çaylar yeniden su taşımaya başladı. İl genelindeki akarsuların rengi değişirken bölgede yarım asırdan bu yana Haziran Ayı’nda bu kadar yoğunlukta bir yağışın gerçekleşmediği belirtildi. 60 yaşında olduğunu ve ömründe ilk defa Haziran ayı içerisinde böylesine yoğun bir yağışa şahit olduğunu belirten Sıddık Akçan, “Eskiden yaz mevsiminde zaman zaman yağış olurdu. Ancak ilk defa böylesine şiddetli ve yoğun bir yağış yaşadık. Bazı yerlerde sel baskınlarına neden olsa da, tarım açısında yağışlar sevindirici” dedi.

Bu arada yıllardır Mayıs ayında kuruyan Köşk Çayı da yağıştan sonra akmaya ve yoğun bir şekilde kum taşımaya başladı.