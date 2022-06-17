Selden geriye kalanlar fotoğraf karelerine yansıdı

Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşanan sel felaketinin sonrasında ortalık adeta savaş alanına dönerken, selden geriye kalan manzaralar ise fotoğraf karelerine yansıdı.

Aydın’ın birçok mahallesinde etkili olan sağanak yağış, Köşk ilçesinde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, Kızılcaköy, Bitler ve Başçayır Mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Kızılcaköy Mahallesi’nde etkili olan selden geriye kalan fotoğraf kareleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Dağlardan gelen büyük kayalar sebebiyle yollar kapanırken, birçok evi de su bastı. Yaşanan selin ardından hayatın yeniden normale döndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ederken, vatandaşlar da selden geriye kalan manzarayı görünce gözlerine inanamadı.

“Tırın değil selin altında kaldı”

Kızılcaköy Mahallesi’nde park halinde bulunan bir otomobil ise sel sularına kapılarak yaklaşık 300 metre sürüklendi. Sürüklenen otomobil hurdaya döndü. Sel suları ile birlikte sürüklenen ve uçurumdan aşağıya düşen otomobilin son halini gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Dağdan gelen kayalara çarparak sürüklenen otomobilden geriye sadece metal yığını kaldı. İlk bakışta sanki tırın altında kaldığı izlenimi veren otomobil sel sularının altında kalarak hurdaya döndü. Suların çekilmesi ile birlikte otomobili bulan vatandaşlar da oluşan manzarayı şaşkın gözlerle izledi.

Bölgede çalışmalara devam eden ekipler de, yolların yeniden açarak olumsuzlukların giderilmesi noktasında yoğun çaba sarf etti.