Selami Şahin Kuşadası’nda sahne aldı

Yarım asrı geçkin sanat hayatını geride bırakan besteci ve yorumcu Selami Şahin, Kuşadası’ndaki, bir gazinoda sahne aldı.

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, Kuşadası’nda sanat severlerle bir araya geldi. Sanatçı konserinde ‘Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor’, ‘Özledim’, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’, ‘Seninle Başım Dertte’ gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Eski gazino kültüründen söz eden Şahin, “O zamanlar kadroya bir bakıyorsun assolist, solist, dansözü, komedyeni, şimdi o kültür bitti bitiyor. Eskiden her gün çalışırdık, fuar en az bir ay sürerdi haftada 2 gün matine vardı, o günler başkaydı. Şimdi bir heyecan var bende, Kuşadası’nda olmaktan mutluyum ve gelen müzik severleri de için de elimden geldiğince gayret göstereceğim. Müzik bir aşktır ben müziğe aşığım, sahneye çıktığım zaman sanki kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Kendimi ve müzik severleri mutlu etmek için elimden geldiğimce yapıyorum, okuduğum bütün besteler kendime ait. Bazen soruyorlar inanmıyorlar, buda mı sana ait diye soruyorlar herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ünlü olmadan önce yaşadıklarını da anlatan Şahin, “Anne-baba rahmetli çok fakirdi onların rızasını aldım. 14 yaşını daha bitirmeden onlara veda edişim ayrılışım köyden hiç unutmuyorum. Ve İstanbul’a geldim. Çalıştım, uğraştım, yürüyecek yolumu, arkadaşımı seçtim. 17 yaşına girerken ünlendim. Tam 50 yıl oldu köyümüzde hala ilkokul var. Ben notalı kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. İlkokul mezunuyum Türkçeyi de ilkokula giderken 7-8 yaşlarında öğrendim. Annem Mısırlıydı rahmetli, hiç Türkçe bilmezdi” diye konuştu.